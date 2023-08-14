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Сергей Устюгов о тренировках: «Крамер прислал план. Всю неделю буду пахать, пахать, пахать»

«Моя дорога будет Сургут – Тюмень. Маркус (Крамер) прислал план. Завтра (14 августа – Sports.ru) мне уже надо тренироваться.

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