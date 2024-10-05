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СМИ сообщили о гибели преемника Насраллы после удара ЦАХАЛ

СМИ сообщили о гибели преемника Насраллы после удара ЦАХАЛ

Хашем Сафи ад-Дин, двоюродный брат и преемник генсека ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, погиб после удара ВВС Израиля по бункеру в южном пригороде Бейрута, пишет Al Arabiya со ссылкой на источники.

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