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Китай

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Новоизбранный глава администрации САР Аомэнь обещает способствовать успешной реализации курса "одно государство -- два строя"

Аомэнь, 15 декабря /Синьхуа/ -- Новоизбранный глава администрации Специального административного района /САР/ Аомэнь Цэнь Хаохуэй пообещал способствовать успешной реализации курса "одно государство -- два строя", который действует в Аомэне с момента его возвращения в лоно Родины в 1999 году.

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