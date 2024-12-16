Новоизбранный глава администрации САР Аомэнь обещает способствовать успешной реализации курса "одно государство -- два строя"

Аомэнь, 15 декабря /Синьхуа/ -- Новоизбранный глава администрации Специального административного района /САР/ Аомэнь Цэнь Хаохуэй пообещал способствовать успешной реализации курса "одно государство -- два строя", который действует в Аомэне с момента его возвращения в лоно Родины в 1999 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)