«Плохая и опасная идея»: почему нельзя допустить европейских «миротворцев» на Украину

Избранный президент США Дональд Трамп, как сообщается, активно продвигает идею о том, что крупные и хорошо вооруженные миротворческие силы из Европы (включая членов НАТО) могут быть введены на Украину в рамках мирного урегулирования.
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