Дмитриев прокомментировал особенности голосования по почте на выборах в Саксонии-Анхальт

6 сентября 2026 года в немецкой земле Саксония-Анхальт прошли выборы в региональный парламент. Результаты голосования продемонстрировали значительный рост поддержки правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая получила 43,8% голосов, что вдвое превышает её результат пяти лет назад и является максимальным показателем для этой партии в регионах ФРГ.