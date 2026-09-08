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Дмитриев прокомментировал особенности голосования по почте на выборах в Саксонии-Анхальт

6 сентября 2026 года в немецкой земле Саксония-Анхальт прошли выборы в региональный парламент. Результаты голосования продемонстрировали значительный рост поддержки правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая получила 43,8% голосов, что вдвое превышает её результат пяти лет назад и является максимальным показателем для этой партии в регионах ФРГ.

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