Задумчивое Если некий народ пережил Холокост, значит ли это, что он по определению не может устроить нечто подобное другим народам? Значит ли это, что государство этого народа получает индульгенцию на вечные времена, чтобы оно не вытворило? Жду обвинений в антисемитизме.
Израильский Цахал преднамеренно стрелял детям в головы - New York Times
Комментарии
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Борис Леонтьев
Большая ошибка считать что Израиль создали евреи, пережившие холокост. Евреи, которым удалось выжить при холокосте в большинстве своём остались жить там где они жили до этого. Израиль создали англосаксы (к сожалению с некотором участием в этом Сталина и СССР). И это англосаксы населили Израиль отбросами еврейской нации и прежде всего из своих стран. Это уже потом эти отбросы с помощью пропаганды и идеи возвращения на «землю обетованную» стали заманивать к себе евреев со всего мира. Но основу населения Израиля составляют именно эти отбросы из США и Англии, так как прибыли первыми и успели захватить власть, палестинские земли и создать собственную идеологию нацизма.
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1 час.
ГМ
Георгий Михалев
Идиот.
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22 мин.
Александр Попов
Была такая вера ЛОТОС, евреи попросили у них сделать СВОЮ ВЕРУ. Потом уничтожили ЛОТОС и УБИВАЛИ кто веровал в ЛОТОС. Это ещё то ДЕРЬМЕЦО.
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18 мин.
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