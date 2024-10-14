Израильский Цахал преднамеренно стрелял детям в головы - New York Times

Борис Леонтьев

Большая ошибка считать что Израиль создали евреи, пережившие холокост. Евреи, которым удалось выжить при холокосте в большинстве своём остались жить там где они жили до этого. Израиль создали англосаксы (к сожалению с некотором участием в этом Сталина и СССР). И это англосаксы населили Израиль отбросами еврейской нации и прежде всего из своих стран. Это уже потом эти отбросы с помощью пропаганды и идеи возвращения на «землю обетованную» стали заманивать к себе евреев со всего мира. Но основу населения Израиля составляют именно эти отбросы из США и Англии, так как прибыли первыми и успели захватить власть, палестинские земли и создать собственную идеологию нацизма.