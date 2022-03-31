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Украинский бизнесмен Ахметов сообщил, что подаст иск против России

Украинский бизнесмен Ахметов сообщил, что подаст иск против России

Предприниматель Украины Ринат Ахметов сообщил, что его компания SCM намерена подать иск в отношении Российской Федерации с целью получения компенсации за ущерб, якобы полученный в процессе специальной военной операции РФ на украинской территорией.

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