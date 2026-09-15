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Грибная революция: китайские ученые создали живой текстиль из мицелия

Грибная революция: китайские ученые создали живой текстиль из мицелия

РЕН ТВ Революцию в легкой промышленности обсуждают производители одежды по всему миру. Ученые утверждают, что придумали вещи, которые растут – из специальных грибов планируют производить все, что мы носим.

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