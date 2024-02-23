Президент Эквадора назвал причину отказа отдать США старое оружие СССР

Global Look Press/E]Santiago Armas/ZUMAPRESS.com Президент Эквадора Даниэль Нобоа отказался передавать США старое советское оружие в обмен на новое американское, чтобы "не быть частью" конфликта на Украине.
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