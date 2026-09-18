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Царьград

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Близкий к Лукашенко канал «Пул Первого» временно потерял своё имя в Telegram

Близкий к Лукашенко канал «Пул Первого» временно потерял своё имя в Telegram

«Пул Первого» вернул себе имя в Telegram после появления эротического канала по его адресу.Телеграм-канал пресс-службы президента Белоруссии Александра Лукашенко «Пул Первого» временно лишился своего имени пользователя в мессенджере.

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