Близкий к Лукашенко канал «Пул Первого» временно потерял своё имя в Telegram

«Пул Первого» вернул себе имя в Telegram после появления эротического канала по его адресу.Телеграм-канал пресс-службы президента Белоруссии Александра Лукашенко «Пул Первого» временно лишился своего имени пользователя в мессенджере.
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