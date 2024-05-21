В правящей партии Армении отвергли возможность отставки премьера Пашиняна

Правящая партия Армении "Гражданский договор" на фоне акций протеста оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" не собирается обсуждать возможность отставки премьер-министра Никола Пашиняна или досрочных выборов в парламент.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии