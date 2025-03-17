Россияне рассказали, возвращения каких брендов они ждут

Россияне рассказали, возвращения каких иностранных брендов они ждут больше всего. Как сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir, на первом месте шведский производитель товаров для дома IKEA, его ждут 42,3% опрошенных.
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