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Россияне рассказали, возвращения каких брендов они ждут

Россияне рассказали, возвращения каких брендов они ждут

Россияне рассказали, возвращения каких иностранных брендов они ждут больше всего. Как сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir, на первом месте шведский производитель товаров для дома IKEA, его ждут 42,3% опрошенных.

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