Минфин назвал число пользователей криптовалют в России

В России, по оценкам экспертов, около 20 млн пользователей криптовалют. Общий объем вложений граждан в цифровые валюты и связанные с ними финансовые продукты оценивается в 3,7 трлн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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