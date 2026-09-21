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Минфин назвал число пользователей криптовалют в России

Минфин назвал число пользователей криптовалют в России

В России, по оценкам экспертов, около 20 млн пользователей криптовалют. Общий объем вложений граждан в цифровые валюты и связанные с ними финансовые продукты оценивается в 3,7 трлн рублей.

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