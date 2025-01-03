Байден начал речь с шутки про самого себя после терактов в США

Американский лидер принимал участие в церемонии назначения судей, а его выступление было встречено гостями смехомАмериканский лидер Джо Байден начал с шутки про самого себя первое публичное выступление в Белом доме после теракта в Новом Орлеане и подрыва автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе.