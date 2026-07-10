Украинский советник опубликовал образ с изображением Богородицы и призывом к «русорезу»

Советник украинского министра обороны Сергей Стерненко на своей странице в Facebook разместил фото необычной настенной росписи с религиозным сюжетом и призывом, который получил широкое внимание в социальных сетях.
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