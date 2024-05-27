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Прокуратура запросила семь лет колонии для предпринимателя Гошина

Прокуратура запросила семь лет колонии для предпринимателя Гошина

Прокуратура в Москве потребовала приговорить к семи годам лишения свободы владельца юридической фирмы «Гошин Групп» и компании — поставщика систем безопасности для ряда государственных организаций и ведомств «АБС Рекордс» Александра Гошина.

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