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Лукашенко зажег в Дубае

Лукашенко зажег в Дубае

Политнавигатор Президенты Литвы, Латвии и Польши Гитанас Науседа, Эдгар Ринкевич и Анджей Дуда устроили демарш своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко, отказавшись фотографироваться с ним на Всемирном саммите по борьбе с изменением климата, который проходит в Дубае.

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Комментарии
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Boris Borisov
Я очень волнуюсь... Догадался ли Лукашенко угостить шейхов вкуснейшим белорусским салом ??!! Ну, вкусно же !    )))
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9 час.

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