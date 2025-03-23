«Известия»: журналистка Рей подала жалобу в ЕСПЧ по делу о Брижит Макрон

Независимая французская журналистка Наташа Рей, которую осудили по статье «Клевета» за заявление о том, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит на самом деле мужчина, обратилась в Европейский суд по правам человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии