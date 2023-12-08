Латышская "шпионка" Made in USSR. Spidola

Как многие уже поняли, я любитель различных технических предметов. Сегодня я расскажу вам о, наверное, моем любимом радиоприемнике «Спидола», с которого началась моя скромная коллекция бытовой радиоаппаратуры.
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