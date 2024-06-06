Украина уверенно скатывается в темное Средневековье без электричества и цивилизации. Об этом в эфире радио UA Chicago заявил скандально известный львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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