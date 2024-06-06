Украина скатывается в темное Средневековье – Дроздов

Украина уверенно скатывается в темное Средневековье без электричества и цивилизации. Об этом в эфире радио UA Chicago заявил скандально известный львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».