Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украина скатывается в темное Средневековье – Дроздов

Украина уверенно скатывается в темное Средневековье без электричества и цивилизации. Об этом в эфире радио UA Chicago заявил скандально известный львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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