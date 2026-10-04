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Осака о поражениях Рыбакиной и Соболенко в Пекине: «Я не особо удивлена, потому что у них был очень длинный сезон»

Наоми Осака прокомментировала поражения Елены Рыбакиной и Арины Соболенко на тысячнике в Пекине Напомним, Рыбакина проиграла во втором круге 118-й ракетке мира Алине Чараевой , а Соболенко выбыла в третьем круге, уступив Николе Бартунковой .

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