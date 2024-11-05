Электронные жалобы: правительство подготовило поправки в КоАП

АК

Алекс Кузь

Внедрение и разработка любых публичных правил без участия экспертов гражд общества , ничего хорошего для граждан не приносит. Посмотрите на госуслугах документы всех ведомств, - это издевательство над здравым смыслом в электронном формате. И нет доступа к авторам идиотских текстов. Но можно поздравить ит крючкотворцев с удобствами освоения бюджетов.