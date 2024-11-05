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Электронные жалобы: правительство подготовило поправки в КоАП

Электронные жалобы: правительство подготовило поправки в КоАП

Подать заявление, ходатайство, жалобу и другие документы по делу об административном правонарушении можно будет в электронном виде.

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Комментарии
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АК
Алекс Кузь
Внедрение и разработка любых публичных правил без участия экспертов гражд общества , ничего хорошего для граждан не приносит. Посмотрите на госуслугах документы всех ведомств, - это издевательство над здравым смыслом в электронном формате. И нет доступа к авторам идиотских текстов. Но можно поздравить ит крючкотворцев с удобствами освоения бюджетов.
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