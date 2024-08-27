Страна и люди
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Страна и люди

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Вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой два км на Северных Курилах

Вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой два км на Северных Курилах

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел в высоту на два километра. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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