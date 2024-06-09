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Китайская пословица о женщинах, от которых не уходят мужчины

Китайская пословица о женщинах, от которых не уходят мужчины

Обожаю фразу английского писателя Моэма о том, что все спектакли нужно досматривать до конца. Как часто мы говорим о какой-то паре: "Да они просто созданы друг для друга!", а они разводятся быстрее других.

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Комментарии
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М
Мирра
Зачем это мусолить???
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14 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Это всё о Щели.
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14 час.

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