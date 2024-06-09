Китайская пословица о женщинах, от которых не уходят мужчины

Обожаю фразу английского писателя Моэма о том, что все спектакли нужно досматривать до конца. Как часто мы говорим о какой-то паре: "Да они просто созданы друг для друга!", а они разводятся быстрее других.
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