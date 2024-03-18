«Идёт СВО, а у них красная дорожка»: шоу-бизнес против патриотизма? Елена ГалицкаяВиталий Бородин, известный общественник, высказал своё негодование по поводу происходящего в российском шоу-бизнесе в связи с недавно проведённой премией «Виктория».