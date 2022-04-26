В Тамбовской области полицейские спасли женщину, упавшую в реку

24 апреля сотрудник полиции Олег Комбаров на улице Набережной областного центра исполнял обязанности по охране общественного порядка и общественной безопасности при проведении общественного мероприятия.
Происшествия11 подписчиков
Популярные статьи
- Следователи дадут правовую оценку факту осквернения памятника советским воинам в литовском городе Паланга
- Председатель СК России принял участие в работе Одиннадцатого Евразийского антикоррупционного форума
- Следователи СК России запросят и изучат данные, озвученные пленным украинским офицером об убийстве ВСУ мирных жителей Мариуполя
Свежие комментарии