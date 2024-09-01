Дима Билан спасает кота из Донецка

Певец не жалеет сил и средств на добрые дела! Дима Билан Personastars.comКот Шахтер много пережил в своей жизни Соцсети Димы Билана На фестивале «Новая волна» в Сочи певец рассказал о своем коте по кличке Шахтер, которого он привез из донецкого приюта.