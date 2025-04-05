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ВС России ударили по военному аэродрому и складам боеприпасов ВСУ

ВС России ударили по военному аэродрому и складам боеприпасов ВСУ

РИА Новости/Станислав Красильников Российские силы в зоне спецоперации нанесли удары по украинскому военному аэродрому, а также складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения и предприятию по сборке беспилотников ВСУ.

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