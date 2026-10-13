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Журнал «Профиль»

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Актрису Сельму Блэр задержали за попытку открыть дверь самолета во время полета

Американскую актрису Сельму Блэр, известную по фильмам "Жестокие игры" и "Хеллбой", задержали в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке после происшествия на рейсе Delta Air Lines из Лос-Анджелеса.

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