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Царьград

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Могил вдвое больше: The Washington Post показала американцам кладбище в Харькове

Могил вдвое больше: The Washington Post показала американцам кладбище в Харькове

The Washington Post шокировала американцев, показав масштабы кладбища ВСУ в Харькове.На официальном сайте газеты The Washington Post (WP) появилось видео, снятое польской журналисткой Анной Гусарской на кладбище в Харькове.

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