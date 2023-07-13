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Ильгиза Гилазова утвердили председателем Конституционного совета

Ильгиза Гилазова утвердили председателем Конституционного совета

Экс-глава Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов утвержден председателем Конституционного совета, его кандидатуру выдвинул раис Татарстана Рустам Минниханов Остальными двумя судьями Конституционного суда стали Роман Гафаров и Эльмира Мустафина.

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