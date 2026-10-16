Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил, что никакое подземное убежище не способно спасти Владимира Зеленского от российских ракет.
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