Некоторое время назад мы рассматривали, как в ходе СВО на Украине изменилась патриотически настроенная общественность России.
Почему майор ВС РФ Исинбаева решила откреститься от Putin Team
Комментарии
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ВА
Виктор Александров
Лена, несешь ты глупость. «Человек мира»! Как будут в жизни трудности, у какого такого «мира» запросишь ты помощи и поддержки? Родина дала тебе всё! Ты променяла Родину на что? На МОК? Что ты там будешь отстаивать – своё величие, которого, кстати, никто не отнимает? «Номинально была офицером российской армии». Так гордилась бы, дура! «Естественно, что от сеньоры Исинбаевой никто всерьез не ждал, что она отправится в зону СВО командовать штурмом укрепрайона», однако сеньора вполне могла бы отчислять часть пиастров на СВО. О Родине нужно сначала думать, иначе некому будет защищать твои достижения и вообще жизнь. А ведь Родина может и перестать терпеть предательство, ведь «в соответствии с поправками в УК РФ нормы об ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, будут распространены на добровольческие формирования, организации или физических лиц, которые оказывают содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы. … Наказание негодяям грозит суровое — до 15 лет лишения свободы». [Слава Володин]. Александров Виктор Константинович.
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