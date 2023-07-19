Почему майор ВС РФ Исинбаева решила откреститься от Putin Team

ВА

Виктор Александров

Лена, несешь ты глупость. «Человек мира»! Как будут в жизни трудности, у какого такого «мира» запросишь ты помощи и поддержки? Родина дала тебе всё! Ты променяла Родину на что? На МОК? Что ты там будешь отстаивать – своё величие, которого, кстати, никто не отнимает? «Номинально была офицером российской армии». Так гордилась бы, дура! «Естественно, что от сеньоры Исинбаевой никто всерьез не ждал, что она отправится в зону СВО командовать штурмом укрепрайона», однако сеньора вполне могла бы отчислять часть пиастров на СВО. О Родине нужно сначала думать, иначе некому будет защищать твои достижения и вообще жизнь. А ведь Родина может и перестать терпеть предательство, ведь «в соответствии с поправками в УК РФ нормы об ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, будут распространены на добровольческие формирования, организации или физических лиц, которые оказывают содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы. … Наказание негодяям грозит суровое — до 15 лет лишения свободы». [Слава Володин]. Александров Виктор Константинович.