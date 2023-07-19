Несекретные материалы

14 101 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера смелых
    Позиция Дихлофосы и его правительства привела к  а) снижению его личного рейтинга и авторитета во многих странах Азии...«Не поедет, но пр...
  • Андрей Сергеевич
    Вздёрнуть на берёзе этого экономизда! За ноги.Почему Россия не ...
  • Николай Кучков
    какая -то избирательная война...Транспортные само...

Почему майор ВС РФ Исинбаева решила откреститься от Putin Team

Почему майор ВС РФ Исинбаева решила откреститься от Putin Team

Некоторое время назад мы рассматривали, как в ходе СВО на Украине изменилась патриотически настроенная общественность России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВА
Виктор Александров
Лена, несешь ты глупость. «Человек мира»! Как будут в жизни трудности, у какого такого «мира» запросишь ты помощи и поддержки? Родина дала тебе всё! Ты променяла Родину на что? На МОК? Что ты там будешь отстаивать – своё величие, которого, кстати, никто не отнимает? «Номинально была офицером российской армии». Так гордилась бы, дура! «Естественно, что от сеньоры Исинбаевой никто всерьез не ждал, что она отправится в зону СВО командовать штурмом укрепрайона», однако сеньора вполне могла бы отчислять часть пиастров на СВО. О Родине нужно сначала думать, иначе некому будет защищать твои достижения и вообще жизнь. А ведь Родина может и перестать терпеть предательство, ведь «в соответствии с поправками в УК РФ нормы об ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, будут распространены на добровольческие формирования, организации или физических лиц, которые оказывают содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы. … Наказание негодяям грозит суровое — до 15 лет лишения свободы». [Слава Володин]. Александров Виктор Константинович.
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх