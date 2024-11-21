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Россияне установили рекорд по поездкам в одну соседнюю страну на Новый год

Россияне установили рекорд по поездкам в одну соседнюю страну на Новый год

Российские туристы установили рекорд по поездкам в Грузию на Новый год. О существенном росте спроса на туры в соседнюю страну свидетельствуют данные сервиса «Островок», исследование есть в распоряжении «Ленты.

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