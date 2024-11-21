Россияне установили рекорд по поездкам в одну соседнюю страну на Новый год

Российские туристы установили рекорд по поездкам в Грузию на Новый год. О существенном росте спроса на туры в соседнюю страну свидетельствуют данные сервиса «Островок», исследование есть в распоряжении «Ленты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии