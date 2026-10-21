Медведь прогулялся по залу библиотеки в Калифорнии, съел еду сотрудников и забрал банку мёда. Интересный факт: инцидент произошел в день 100-летия выпуска книги о "Винни-Пухе".
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