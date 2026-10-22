Полупрозрачная фигура за спиной человека, размытое лицо в углу кадра или силуэт, которого никто не замечал во время съемки, — такие детали иногда обнаруживаются на фотографиях уже после проявки.
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