Опубликованы радиопереговоры экипажа российского Су-34, отбившегося от Patriot

Александр Симаков

Вы возмутились тем, что Вашу жену назвали девушкой? Обидно Вам, конечно, что пожилую женщину так называют, А Ваша жена после того, как Вы за такое обращение к ней взяли за шкварник и стукнули о стену, Вас уважать не перестала? 😂