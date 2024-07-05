Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Опубликованы радиопереговоры экипажа российского Су-34, отбившегося от Patriot

  Фото Нина Падалко/РИА Новости Telegram-канал Fighterbomber опубликовал радиопереговоры экипажа российского Су-34, который отбился от атаки ЗРК Patriot украинской армии.

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Комментарии
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Александр Симаков
Вы возмутились тем, что Вашу жену назвали девушкой? Обидно Вам,  конечно, что пожилую  женщину так называют,  А Ваша жена после того, как Вы за такое обращение к ней взяли за шкварник и стукнули о стену,  Вас уважать не перестала? 😂
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4 час.
EE
Elena Eliseeva
А я солидарна с некоторыми высказываниями Е.Каткова, не увидела никакого &quot;ципсошника&quot;, а нормально реагирующего , неравнодушного , эмоционального человека.
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3 час.
Людмила Фирстова
Elena Eliseeva, а Вы в его аккаунт зайдите и посмотрите какие комментарии пишет этот &quot;неравнодушный и эмоциональный&quot; человек...вот например...
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2 час.

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