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Дорогой бизнес-класс: цена будущей Lada Vesta Aura превзошла все ожидания

Дорогой бизнес-класс: цена будущей Lada Vesta Aura превзошла все ожидания

«АвтоВАЗ» раскрыл цену Lada Vesta Aura, которая оказалась выше, чем ожидалось. В текущем месяце в Тольятти стартует серийное производство «длинной» Lada Vesta, призванной заменить иномарки в автопарках чиновников и Toyota Camry в такси.

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