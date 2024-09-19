Дорогой бизнес-класс: цена будущей Lada Vesta Aura превзошла все ожидания

«АвтоВАЗ» раскрыл цену Lada Vesta Aura, которая оказалась выше, чем ожидалось. В текущем месяце в Тольятти стартует серийное производство «длинной» Lada Vesta, призванной заменить иномарки в автопарках чиновников и Toyota Camry в такси.