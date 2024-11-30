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Сложная судьба канадского подполковника

Сложная судьба канадского подполковника

Гений про злодейства А про Канаду можно, как вы думаете? Там просто ни с того, ни с сего в самом расцвете сил ушел некий подполковник штаба Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе Кент Миллер.

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Комментарии
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герман писарев
Куда ушел? Ну, туда, где Байдену ставят прогулы. Откуда еще никто не вернулся! Кент Миллер занял там место, и ходит по облакам, с удивлением поглядывая вниз. Их внизу заждались вот они и туда потихоньку прибывают, жопы жарить на сковородке
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11 час.
ХА
Харченко Александр
Удивительно, как с такой, извините мордой, он стал подполковник, на ней большими буквами написано-дебил
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8 час.
Бендер Задунайский
Сейчас Бандере про &quot;Орешник&quot; рассказывает .
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6 час.

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