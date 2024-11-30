Сложная судьба канадского подполковника

герман писарев

Куда ушел? Ну, туда, где Байдену ставят прогулы. Откуда еще никто не вернулся! Кент Миллер занял там место, и ходит по облакам, с удивлением поглядывая вниз. Их внизу заждались вот они и туда потихоньку прибывают, жопы жарить на сковородке