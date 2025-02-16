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Царьград

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В Новосибирской области назвали сроки начала весенней охоты

В Новосибирской области назвали сроки начала весенней охоты

В конце марта в регионе стартует сезон охоты на бурого медведя.На сайте ohotniki.ru появилась информация о сроках проведения весенней охоты на территории Новосибирской области в 2025 году.

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