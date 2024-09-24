Председателю СК России будет представлен доклад о ходе процессуальной проверки по факту нарушения прав жителей Оренбургской области

В соцмедиа распространено видеообращение жителей Оренбургской области к Председателю СК России с просьбой разобраться в ситуации с ненадлежащей транспортной доступностью их поселка к необходимым объектам социальной инфраструктуры.
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