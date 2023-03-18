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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 18 марта 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 18 марта 2023 года

Энергетический прогноз на восемнадцатое марта две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 1031= А время - очень мудрая вещь - оставляет рядом только по-настоящему близких и верных=Англичанин хочет видеть Мир, как фабрику, француз – как салон, немец – как казарму, русский, – как церковь="Будешь брать столько, сколько требуется, и отдавать столько, сколько требуется" = Войдите в сокровищницу Знаний своей Души, она подарит вам всё своё великолепие, всю свою Мудрость = Всё то, что лежит позади нас, и что лежит перед нами, мелочи по сравнению с тем, что лежит внутри нас =Генетическому аппарату человека далеко не безразлично, что его хозяин думает, слушает или читает =Главное, не откладывайте своё самосовершенствование на завтра, это самая большая ваша ошибка сегодня =Доверие - очень ценная вещь, потерять его можно мгновенно, вновь обрести - почти невозможно=Есть три вещи, которых боится большинство: доверять, говорить правду и быть собой =Женщина хранительница очага.

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