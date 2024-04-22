Эндокринолог Киселева провела параллель между избытком молока и склонностью к инфаркту

Эндокринолог Елена Киселева объяснила, почему опасно злоупотреблять продуктами на основе молока. Эндокринолог Киселева провела параллель между избытком молока и склонностью к сердечнососудистым катастрофам, инфаркту и инсульту.
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