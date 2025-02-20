СМИ: Украина экспортировала в РФ сталь на $21 млн, несмотря на свой же запрет

Global Look Press/Christinne Muschi/Keystone Press Agency Украина в 2024 году экспортировала в Россию 26,8 тысячи тонн стали на 21 миллион долларов, несмотря на официальный запрет со стороны руководства киевского режима.
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