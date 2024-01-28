Не может быть! Преступников-мигрантов начали лишать российского гражданства

Alex Nемо

Для всех южных "ценных" специалистов необходимо понимание - депортация одного = депортации всех родственников. Почему? Просто нужно знать менталитет этих созданий природы. Там существует клановая система. Все указания, действия и правила поведения диктуются и утверждаются старшим клана. Без его разрешения-благославления ни один из членов клана не рискнёт даже пискнуть, а если рискнёт, то наказание будет мгновенным и суровым! Сам старший как правило ни в чём не участвует, но наблюдает со стороны. А значит выдворение одного нарушителя ничего не решает! Тот кто реально виновен в происшедшем - как бы и ни при чём, его там не стояло! Почему вы думаете операция по выдворению несколько тысяч зарвавшихся исламистов из США была успешной и пресекла все попытки вводить свои правила здесь? Просто потому что те несколько тысяч включали в себя большую часть нескольких кланов и их старших. На пятничную молитву клан, как правило, собирается вместе! Именно там они и нарвались на неприятности в виде нарушения закона штата. Результат немедленная депортация (без судов и апелляций, простым решением иммиграционной службы!) с запретом на въезд в США пожизненно для всех участников того "молебна". Естественно остатки кланов, в виде женщин и детей, последовали за мужской частью клана уже в добровольном порядке. P.S. Клан это не просто одна семья в смысле муж, жена и дети, это группа родственников в том числе и вроде как далеких. Типа племянники племянников и жены с детьми этих племянников. Они объединены родственными узами и законами крови. Именно старшие кланов и организовывают те самые диаспоры которые вроде как заботятся о "национальных" группах и их самобытности. Хотя в реальности эти диаспоры самые что ни на есть обычные ОПГ, вне зависимости от национальной принадлежности!