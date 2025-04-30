В Тейкове мать пытаются обязать выделить доли детям в квартире

По данному иску назначено судебное заседание.В Тейковском районном суде рассматривается иск, поданный заместителем прокурора Фрунзенского района Иванова в защиту прав несовершеннолетних, родившихся в 2010 и 2021 годах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии