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Ивановские новости

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  • Егор Горшков
    И это правда так, если речь идет об использовании сервисов банка.Сбер: кража средс...

В Тейкове мать пытаются обязать выделить доли детям в квартире

В Тейкове мать пытаются обязать выделить доли детям в квартире

По данному иску назначено судебное заседание.В Тейковском районном суде рассматривается иск, поданный заместителем прокурора Фрунзенского района Иванова в защиту прав несовершеннолетних, родившихся в 2010 и 2021 годах.

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