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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Доллар опустился до 92 рублей впервые за три месяца

Курс доллара опустился до 92 рублей впервые с начала августа. Евро торгуется ниже 98 рублей. Российская валюта укрепляется, несмотря на снижение цен на нефть, ее поддерживают повышение ставки ЦБ и требование обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

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