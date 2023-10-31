Доллар опустился до 92 рублей впервые за три месяца

Курс доллара опустился до 92 рублей впервые с начала августа. Евро торгуется ниже 98 рублей. Российская валюта укрепляется, несмотря на снижение цен на нефть, ее поддерживают повышение ставки ЦБ и требование обязательной продажи валютной выручки экспортерами.