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ВС РФ поразили объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры Украины

ВС РФ поразили объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры Украины

Авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражены объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ логистические центры, места сборки и хранения беспилотников, склады боеприпасов, горючего и военного имущества, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, сообщают в Минобороны РФ 31 августа 2026 года, в понедельник.

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