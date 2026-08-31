ВС РФ поразили объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры Украины

Авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражены объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ логистические центры, места сборки и хранения беспилотников, склады боеприпасов, горючего и военного имущества, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, сообщают в Минобороны РФ 31 августа 2026 года, в понедельник.