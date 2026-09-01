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Тульские новости

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В Туле обязали ставить птицу на учет

В Туле обязали ставить птицу на учет

С 1 сентября этого года тульских владельцев личных подсобных хозяйств, содержащие более 10 голов птицы, обязаны поставить её на государственный учет.

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