В Туле обязали ставить птицу на учет

С 1 сентября этого года тульских владельцев личных подсобных хозяйств, содержащие более 10 голов птицы, обязаны поставить её на государственный учет.
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