Экскурсия в УО ´Белорусский национальный технический университет´.

В соответствии с календарно-тематическим планированием факультативных занятий ´В мире техники и технологий: выбираем инженерную профессию´ на 2023/2024 учебный год для учащихся класса инженерной направленности ГУО ´Гимназия № 1 г.
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